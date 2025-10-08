Simone Biles en Buenos Aires: "La salud mental sigue siendo un gran estigma" en el deporte

"La salud mental (...) sigue siendo un gran estigma todavía en el mundo, particularmente en Estados Unidos, porque no se habla suficientemente de esto. Creo que es momento de romper con este estigma, dejar de mostrarlo como una debilidad y empezar a pensar lo que uno necesita", mencionó Biles, en referencia a la situación particular en el ámbito del deporte.

Ante un auditorio repleto de jóvenes y deportistas, Biles relató su experiencia, cuando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 decidió retirarse de la final por equipos y de varias competencias individuales para priorizar su salud mental, afectada por una crisis de ansiedad y un bloqueo que le impedía coordinar mente y cuerpo.

“Creo que practicar y entrenar para Tokio me trajo a colación muchas cuestiones de salud mental. Estaba muy enfocada en la salud física y dejé de lado mi salud mental”, confesó Biles, de 28 años.

Desde entonces, la gimnasta se convirtió en una referente para los atletas que atraviesan problemas de salud mental: "Elegí hacer un cambio, dejar de ser un modelo, un ícono y pasar a ser un ser una humana que trata de ser lo más normal posible para que cuando alguien se me acerca podamos conectar en cualquier nivel más allá de la gimnasia".

Biles enfatizó que necesitó de su familia, sus entrenadores, apoyo emocional y descanso para seguir adelante tras lo sucedido en Japón y para luego ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La gimnasta aseguró que actualmente se encuentra descansando de su entrenamiento pero no descartó ser parte, "para competir o estar en la hinchada", de los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028.

El tema de la equidad de género fue otro eje de la charla. Biles dijo que ver a atletas como la gimnasta Gabby Douglas le sirvió de inspiración para saber que "el cielo era el límite".

Explicó además que creció viendo mujeres negras en escenarios de élite y agradeció poder inspirar hoy a niñas y niños que se ven como ella cuando era chica y desean ser atletas. “Hemos logrado nosotras, lo hemos hecho y queremos inspirar a los demás”, remarcó.

La gimnasta expresó su deseo de formar una familia en los próximos años y colaborar activamente con el sistema de adopción, del que ella misma fue parte. Actualmente es mentora en la organización 'Friends of the Children', que acompaña a niños y niñas en ese proceso.

Biles llegó a la capital argentina este lunes para participar en actividades vinculadas a la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Fue recibida por el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, y luego posó para una fotografía con el futbolista uruguayo Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors.

Este jueves, ofrecerá junto con su entrenadora una clínica de gimnasia dirigida a jóvenes talentos en el Estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad.