Chris Jones admite que se dio por vencido en la jugada que costó la derrota a los Chiefs

"Esa es una lección para mí. No puedo creer que la jugada hubiera terminado. Es una lección de aprendizaje. Pensé que había terminado, pensé que lo teníamos en el suelo. Me detuve, estaba a punto de celebrar y luego me di cuenta de que no estaba en el suelo. La lección para mí es no te detengas, no te des por vencido", reconoció el tackle defensivo estelar.

En la derrota por 31-28 de Chiefs en el juego de la semana cinco, Jones, de manera increíble, se quedó parado en la última jugada de la ofensiva de Jaguars en la que el quarterback Trevor Lawrence cayó en un par de veces para luego levantarse y correr de manera dramática hacia la anotación ante la mirada del defensivo, quien observó la jugada desde el otro lado de la línea, según dijo porque pensó que la acción había terminado.

"Pensé que estábamos a punto de celebrar, luego me di cuenta de que no había terminado la jugada; mi trabajo es no pensar, mi trabajo es terminar", reiteró el seis veces Pro Bow y tres ocasiones All-Pro.

Su inacción fue tan evidente que Andy Reid, entrenador de los Chiefs, dejó ver su molestar en su conferencia ante los medios de comunicación.

"No puedes pensar que terminó la jugada, no puedes pensar en eso, simplemente debes seguir la jugada; él lo sabe, lleva mucho tiempo en la liga", subrayó Reid, quien ha llevado a Kansas City a cinco Super Bowls en los recientes seis años, de los que ha ganado tres.

Chris Jones, veterano de 31 años, es el alma de la defensiva de los Chiefs desde que fue reclutado en el Draft del 2016.

Su actitud le acarreó una oleada de críticas en sus redes sociales, las cuales cerró, aunque dijo que esto lo hizo antes de dicho partido.

"Nunca huyo de las críticas constructivas. Las críticas me dan mucho, son como combustible, son gasolina para mí. Así que borrar mis redes sociales, no, no lo hice. Cerré mis redes sociales un día antes por otra situación", explicó.

Los Kansas City Chiefs, que han dominado la NFL en la reciente década, tienen marca de dos ganados y tres partidos esta campaña, que los ubica en el tercer puesto de la división Oeste de la Conferencia Americana, una posición inusual en una división que dominan con nueve títulos de manera consecutiva.