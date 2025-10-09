El francés Ugo Coussaud, primer líder del Abierto de España en Madrid

Coussaud, de 32 años y número 75 en el ránking europeo, acabó líder tras los primeros 18 hoyos con 65 golpes (-6), uno menos que el trío formado por su compatriota Frederic Lacroix, el inglés Marco Penge y el austriaco Bernd Wiesberger.

En el tercer peldaño de la tabla hay media docena de jugadores con -4, entre ellos, el mejor español, Ángel Ayora, de 21 años y que completó una notable actuación en su duelo con Penge.

El irlandés Shane Lowry, número 25 del mundo, empezó con 75 impactos (+4), tres más de los que necesitó el chileno Joaquín Niemann, quien se estrenaba en Madrid con la etiqueta de ser uno de los favoritos tras su buena temporada en el LIV, el circuito saudí, segundo en la general tras el español Jon Rahm. Hizo cinco ‘bogeys’ y tres ‘birdies’ que evidenciaron su irregularidad.

La gran atracción de público madrileño fue Jon Rahm, que tampoco tuvo el mejor de los comienzos, al firmar una ronda de 72 (+1).

