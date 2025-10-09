Gulliver, medallista mundial de bobsleigh, suspendido por dopaje y fuera de JJ.OO. de 2026

Gulliver, de 28 años, ya había sido plata en el Campeonato del Mundo de 2023 y oro en el Europeo del mismo año.

El deportista, de 28 años, fue suspendido provisionalmente a comienzos de este año por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) tras dar positivo por ostarina, una sustancia prohibida que favorece el crecimiento muscular y la fuerza.

La ITA indicó que Gulliver no impugnó el hallazgo y aceptó un periodo de inhabilitación hasta marzo de 2027, señalando que la infracción no fue intencional, según indicó el organismo este jueves en un comunicado.

Además de la suspensión, Gulliver perderá la medalla de bronce obtenida en el Campeonato Mundial de bobsleigh de cuatro hombres en marzo de 2025, aunque el resultado del equipo británico se mantiene.

El propio atleta explicó en Instagram que "un suplemento que tomé estaba contaminado con una sustancia prohibida no declarada en la etiqueta" y aseguró que nunca ha consumido conscientemente sustancias prohibidas.

Gulliver lamentó perder la oportunidad de cumplir su sueño de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de 2026.

El atleta aún puede apelar la decisión ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y la Agencia Antidopaje del Reino Unido (UKAD).

La Asociación Británica de Bobsleigh y Skeleton afirmó que respalda la decisión de la ITA y destacó que Gulliver asumió la responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias.