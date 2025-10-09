Los Yanquis son eliminados por los Azulejos y

En Nueva York, ante sus propio público, con casi 48.000 seguidores en las gradas, los Yanquis sucumbieron ante un rival que dominó la serie con global de 3-1.

Los Cachorros volvieron hoy a la vida al recortar su desventaja a 2-1 ante los Cerveceros en una jornada en la que Tigres dejó el pulso en 2-2 con los Marineros.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. volvió a encender la mecha y el cuerpo de picheo de los Azulejos contuvo todo intento de insurrección de la novena de Nueva York.

Guerrero Jr. inauguró el marcador con un sencillo productor en la primera entrada, mientras que Nathan Lukes remolcó dos vueltas, George Springer anotó una y empujó otra.

Además, el venezolano Andrés Giménez y el mexicano Alejandro Kirk pisaron el plato en una ocasión en el ataque de los Azulejos, que disputarán su primera Serie de Campeonato desde el año 2016.

Los Azulejos utilizaron ocho lanzadores. Destacó el dominicano Seranthony Domínguez (1-0), quien se llevó el triunfo tras lanzar 1.2 entradas sin anotaciones.

Ryan McMahon pegó jonrón y Aaron Judge remolcó a Jasson Domínguez por los Yanquis.

Kyle Schwarber pegó dos jonrones y remolcó tres carreras, y J.T. Realmuto lo acompañó con un vuelacercas. De esta manera los Filis se resistieron a ser eliminados por los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El venezolano Ranger Suárez (1-0) lanzó cinco entradas de una carrera en rol de relevo y aseguró el triunfo que evitó la barrida de los Filis (1-2) en la serie al mejor de cinco juegos.

Tommy Edman pegó un cuadrangular y remolcó al puertorriqueño Kiké Hernández por los Dodgers (2-1), que enfrentarán este jueves nuevamente a los Filis en el Dodger Stadium.

El puertorriqueño Javier Báez disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras para comandar el triunfo de los Tigres de Detroit, que borraron una desventaja de tres carreras y alargaron la serie al máximo de cinco juegos por la Serie Divisional de la Liga Americana.

El venezolano Gleyber Torres y Riley Greene también sacaron la pelota del parque por los Tigres.

El quinto y decisivo encuentro de esta serie será disputado este viernes en el T-Mobile Park de Seattle.

Michael Busch disparó su segundo jonrón y abrió el orden ofensivo de los Cachorros en la postemporada.

Pete Crow-Armstrong pegó un sencillo de dos carreras y luego anotó por picheo descontrolado del relevista Nick Mears para completar el ataque de los Cachorros en Wrigley Field de Chicago.

Los Cachorros (1-2) intentarán enviar la Serie Divisional del mayor de los circuitos de MLB al máximo de cinco juegos cuando enfrenten a los Cerveceros (2-1) este jueves.