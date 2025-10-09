Rahm sufre en su estreno en Madrid y se aleja de la cabeza

El viento se hizo protagonista y condicionó algunos de los golpes desde el ‘swing’ de Rahm, que no pudo aprovechar el ‘eagle’ que hizo en el hoyo catorce y acabó con cuatro ‘bogeys’ y un solo birdie en un recorrido en el que contó con el ánimo del tenista número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

A falta de completarse el turno de tarde, el Abierto de España, del DP World Tour (circuito europeo), lo lideran el británico Marco Penge y el francés Frederic Lacroix, ambos con -5, con un golpe de ventaja sobre un grupo en el que está el joven malagueño Ángel Ayora, el mejor español.

Rahm compartió el partido estelar con el también español Ángel Hidalgo, defensor del título que ganó el pasado año al jugador vasco en el desempate, y con el irlandés Shane Lowry, uno de los héroes del triunfo europeo en la reciente Copa Ryder, que tuvo un mal día al acabar con 75 golpes (+4).

Enclavado en el turno matinal, ‘el León de Barrika’ inició la jornada en la segunda parte del campo con un primer sobresalto en el hoyo 13, donde firmó el primero de sus ‘bogeys’.

Dispuesto a no ceder terreno, en el 14, un par cinco, reaccionó y embocó un ‘eagle’, seguido de un ‘birdie’ en el 15 que lo situó en la cabecera de la competición.

Tras salvar el par en los tres siguientes, el golfista vasco tuvo un bajón en los hoyos 1 y 2, con sendos ‘bogeys’ que lo devolvieron al par en la tabla.

En el primero de ellos, falló un ‘putt’ de apenas un metro y en el siguiente, su bola desde el búnker se le fue lejos y no tuvo opción de al menos salvar el par.

Su actuación la cerró en el hoyo 9, donde se despidió con un nuevo ‘bogey’ que le dejó el regusto amargo, aunque con tres jornadas por delante.

Hidalgo demostró regularidad y cerró el recorrido con 70 golpes, uno bajo el par, con lo que mantiene sus opciones en la pugna por reeditar el título.

A falta del turno de tarde, el mejor de la armada española fue Ayora, quien acabó con -4 gracias a un ‘eagle’ y cinco ‘birdies’, con los que maquilló el doble ‘bogey’ del hoyo trece.

El golfista andaluz, de 21 años, jugó con Penge, una de las revelaciones del año al haberse situado número tres en el ránking del DP World Tour, quién tomo posiciones para optar a la victoria final.

Además de Lowry, no fue bueno el rendimiento del chileno Joaquín Niemann, quien se estrenaba en Madrid con la etiqueta de ser uno de los favoritos tras su buena temporada en el LIV, el circuito saudí, segundo en la general tras Rahm.

Niemann acabó con 73 golpes, dos bajo el par, con cinco ‘bogeys’ y tres ‘birdies’ que evidenciaron su irregularidad.