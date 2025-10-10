Almada sigue apostando por Latasa para que adquiera "más regularidad"

"Por ahora, Latasa va a seguir jugando, porque es un jugador diferencial y uno de los que tiene que hacer gol, pero al final ponemos arriba cuatro delanteros, y todos tienen que participar en la cuota goleadora", ha añadido el técnico uruguayo.

Lo que sí podría cambiar es su esquema táctico, situando un doble delantero centro, "ya que todo se prueba y se analiza antes de los partidos, con el fin de amortizar a los jugadores en ciertas posiciones y generar más que el rival, que es lo que da opciones de ganar".

Aunque ha dejado claro que se sigue "dando libertad al jugador para que rote, se mueva y tenga funciones diferentes", al tiempo que ha reconocido que le gustó cómo jugó el equipo en la segunda parte del choque ante el Mirandés, con una estructura diferente, de línea de tres y más volantes de conducción".

Es consciente de que el próximo compromiso ante Burgos implica "una motivación extra, por ser un derbi autonómico, pero será difícil sorprenderles, ya que se han fortalecido como locales, tienen buena plantilla y están haciendo un buen campeonato", ha advertido.

"Nuestro único objetivo es tratar de ganar, manteniendo el mismo estilo de juego como visitantes y buscando generar más que el rival, porque es lo que te da la opción de sumar los tres puntos", ha añadido Almada, quien no podrá contar con Amath ni con Maroto para esta cita.

A cambio, recupera a Marcos André, que está mejor, a Juric y a Jaouab, que ya no tiene molestias, "lo que va a beneficiar al grupo, al dar más variantes", ha añadido.

En su opinión, "en un plantel tan joven, no ganar hace estar alerta, recalcar todo lo positivo que se está haciendo, como llevar el peso y el control del partido, que no es una tarea sencilla, y trabajar en esa efectividad, para traducir al marcador todo lo que se genera".

Según ha comentado, "Burgos tiene mucho mérito, ya que se han hecho fuertes en su feudo, y está haciendo un buen campeonato", pero él confía en sus jugadores para poder continuar en la senda de las cosas positivas y mejorar en otras como la finalización "puesto que los partidos se ganan con goles, y no con méritos".

Real Valladoild y Burgos se enfrentaron durante la pretemporada, en un encuentro que terminó con empate a dos, y que ha aportado enseñanzas "porque hubo condicionantes que se van a repetir y otras situaciones que no, puesto que ahora tienen individualidades que les han fortalecido", ha dicho Almada.