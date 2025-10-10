Carrión, nuevo técnico del Oviedo (Grupo Pachuca), regresa al equipo del que salió en 2024

"Me ha podido más el deseo de volver que la forma en la que se dio la salida. Sé que habrá momentos difíciles, lo tengo claro. Cada uno es libre de dar su opinión, las opiniones son libres y tienes la opción de leer o no leer", explicó el entrenador oviedista en el Carlos Tartiere, en una rueda de prensa en la que se habló mucho de su salida a Las Palmas en 2024.

Sobre dicha salida, que causó mucho enfado en gran parte del oviedismo, Carrión insistió en que no quiere "ganar ni controlar el relato de lo que pasó porque ya forma parte del pasado" y que sólo se centra en "ganar partidos y que el Oviedo se asiente en Primera División".

"Creo que cuando me marché del Oviedo en 2024 fui muy frío, por mucho que me fuese a un equipo de Primera División. Este es un club muy especial y me sentí así, especial. De este club no te puedes ir. Las cosas también pasan por algo y después de eso el Oviedo subió y yo lo celebré", comentó el preparador nacido en Barcelona.

En una sala de prensa en la que también estaban el presidente Martín Peláez y el director general Agustín Lleida, Carrión concluyó diciendo que el equipo "tiene que creerse de verdad" que está "para hacer algo grande".

El Real Oviedo, que suma 6 puntos en este inicio liguero en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y está fuera de los puestos de descenso, despidió este jueves a Paunovic, el técnico que consiguió el ascenso y apostó por un Carrión que ya vive su segunda etapa en la entidad azul (la primera fue entre 2023 y 2024).