El Covirán busca su primera victoria en Manresa

El equipo dirigido por Ramón Díaz comenzó el curso con una derrota como local por 75-87 ante el Joventut, que fue mejor en el estreno de los rojinegros en el Palacio pese a que los de casa tuvieron opciones de triunfo hasta el final.

Los granadinos se estrenan ahora a domicilio ante un rival, a priori, más asequible que el cuadro de Badalona y contra el que esperan poder ofrecer su mejor baloncesto y estrenar su casillero de triunfos.

El Covirán Granada tiene un inicio de temporada muy duro en el Palacio, ya que tras perder ante el Joventut recibirá en las próximas jornadas al Baskonia y el Valencia Basket, por lo que está obligado a buscar triunfos fuera de casa desde el principio.

Será clave en el partido de Manresa para el Covirán Granada que pueda funcionar su perímetro, ahogado por el Joventut en el primer partido con malos números de jugadores clave en el equipo como el estadounidense Matt Thomas o el montenegrino Jovan Kljajic.

Controlar el rebote o imponer su alto ritmo de juego han sido citados por jugadores y técnicos granadinos durante la semana como otros factores claves en el choque de este sábado.

El equipo andaluz espera aprovechar el posible desgaste de un BAXI Manresa que durante la semana ha disputado partido de competición europea para poder llevarse el triunfo.

Ramón Díaz cuenta con toda la plantilla a su disposición al no haber ni lesionados ni tocados, por lo que tendrá que hacer un descarte al tener trece jugadores en el plantel.

El elegido, salvo novedad de última hora, será el alero Pere Tomás, que ya se quedó sin citar contra el Joventut y que ha sido el jugador menos utilizado en la pasada pretemporada.

El Covirán Granada ha perdido las tres ocasiones que ha jugado en la Liga Endesa en la pista del BAXI Manresa, y siempre con claridad, racha que espera cortar este sábado en su primera salida del curso.