El inglés Marco Penge, nuevo líder del Abierto de España en Madrid

A la estela de Penge están tres secundarios, el canadiense Aaron Cockerill, el danés Jeff Winther y el suizo Joel Girrbach, con un solo golpe de diferencia (-8).

Una de las estrellas del torneo, el español Jon Rahm, que, tras su estreno titubeante el jueves, emprendió la reacción y escaló en la tabla hasta colocarse a cinco golpes de Marco Penge.

Otra estrella española, Sergio García, cerró la jornada con 70 golpes para un global de -1 y pasó el corte, aunque con sensación agridulce después de una actuación que le dejó insatisfecho.

Shane Lowry, una de las figuras del torneo después de su papel en la reciente Copa Ryder, rozó la salvación en el último hoyo, pero por dos centímetros perdió el billete para seguir jugando el fin de semana.

Después de un mal estreno con +4, Lowry se rehízo y cuando parecía que enderezaba su pase para el fin de semana, un ‘bogey’ en el hoyo 16 lo condenó a la eliminación, aunque con la ovación unánime del público madrileño en reconocimiento a lo que hizo en la Copa Ryder.

También quedan apeados del torneo el chino Haotong Li (+2) y el francés Martin Couvra (+1), noveno y decimotercero en el ránking del circuito europeo, respectivamente.

El chileno Joaquín Niemann salvó la criba al hacer 69 golpes y acabar en el par del campo, el límite del corte.