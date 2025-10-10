El Maratón de Chicago apunta a los 1.000 millones

El Maratón de Chicago celebra este domingo su edición número 47. En 2023 fue el escenario del récord del mundo masculino de Kelvin Kiptum, fallecido trágicamente pocos meses después. En 2024 Ruth Chepngetich selló la plusmarca mundial femenina. Lejos de los focos, casi 5.000 personas, con un salario combinado de 229 millones de dólares, trabajan para seguir impulsando la marca de este 'major'.

Un estudio independiente de Jones & Associates Economics estimó en 683 millones de dólares el impacto económico en el área metropolitana de Chicago en 2024, con participantes y aficionados que viajaron a la Ciudad del Viento desde los cinco continentes.

Los números dejan claro el vertical crecimiento de este evento. En 2022 el impacto fue de 386 millones y en 2023, de 559 millones. Bank of América es patrocinador principal del Maratón. Nike, Abbott, KIA, Gatorade o Hilton también apoyan el 'major' estadounidense.

Chicago y Boston, escenarios de dos de los seis 'grandes' del Maratón, totalizaron en 2024 un impacto económico combinado de 1.200 millones de dólares. De mantener la tendencia al alza vista en los últimos años, la Ciudad del Viento podría romper pronto la barrera de los 1.000 millones.

Si en los últimos años el Maratón se disputó en un ambiente de fiesta, este año existe más tensión en la ciudad, y no por razones deportivas. Varios miles de manifestantes se reunieron el miércoles en el centro de Chicago, en la zona de la torre del presidente estadounidense, Donald Trump, para protestar por el envío de la Guardia Nacional, una decisión tomada para blindar a agentes federales en sus redadas migratorias.

Porque este crecimiento se consiguió a base de importantes inversiones económicas. En 2024, la carrera impulsó 4.589 puestos fijos de trabajo. La industria del turismo registró más de 177 millones de dólares de actividad como "consecuencia directa" del Maratón.

"Aunque los beneficios económicos del fin de semana de la carrera son inmensos, la verdadera esencia del maratón reside en la comunidad duradera y el ambiente competitivo que crea", aseguró el director ejecutivo del Maratón de Chicago, Carey Pinkowski, en declaraciones facilitadas por los organizadores.

"Estamos agradecidos por la dedicación incansable de innumerables colaboradores que hicieron posible la carrera del año pasado, y estamos ansiosos por ver a los atletas superarse a sí mismos con nuevos límites este año", añadió.

Cada año, más de un millón de personas siguen el Maratón en los 29 barrios de la ciudad. El número de participantes y aficionados estadounidenses, excluyendo los residentes de Illinois y del área del Mid-West, aumentó un 130 % respecto a 2023. Eso llevó a un notable gasto en estructuras hoteleras y restaurantes, entre otras actividades comerciales.

Además, los más de 50.000 corredores que compitieron en Chicago contribuyeron a recaudar la cantidad récord de 36 millones de dólares donados para apoyar iniciativas benéficas por todo el mundo.

En la edición de este domingo, el keniano John Korir defenderá el título conquistado el año pasado con una marca de 2:02:44, mientras que en categoría femenina habrá nueva campeona, ante la ausencia de Ruth Chepngetich, quien está suspendida de manera provisional por "la presencia y el uso" de hidroclorotiazida (HCTZ) en un control efectuado el 14 de marzo de este año.