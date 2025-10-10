El neerlandés Axel van der Tuuk, primer fichaje del Euskaltel-Euskadi

Además de Van der Tuuk, de 24 años, anteriormente el conjunto naranja confirmó la renovación de Iker Mintegi y la continuidad, con contrato en vigor, de Jon Agirre, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Ander Ganzábal, Paul Hennequin, Txomin Juaristi, Jordi López, Gotzon Martín, Louis Sutton y Danny van der Tuuk, hermano mayor de Axel.

El menor de los Van der Tuuk, que corrió como 'stagiare' con el Euskaltel desde el pasado agosto, acumula seis años como profesional, los dos primeros con el equipo de desarrollo del Jumbo-Visma y desde 2022 con el Metec.

En 2025 fue bronce en el Campeonato de los Países Bajos de contrarreloj por detrás de Daan Hoole y Dylan van Baarle, décimo en el Tour de Bélgica y séptimo en el Tour de Dinamarca que ganó Mads Pedersen y que disputó ya con el equipo vasco.

"Este paso significa mucho para mí. He trabajado muy duro para lograrlo durante los últimos años y unirme a mi hermano Danny es increíble. Desde que éramos unos niños aficionados al ciclismo soñamos con competir juntos y este es realmente un sueño hecho realidad", destaca Van der Tuuk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El neerlandés espera poder correr La Vuelta con su nuevo equipo y demostrar su "valía en carreras por etapas, especialmente en las contrarreloj", que es su "disciplina favorita".

Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, considera a su nuevo ciclista como un corredor "curtido" y "resolutivo", con "muchísima calidad para ser un referente y un líder del equipo en carreras de un día y vueltas con contrarreloj".