María Pérez, finalista para la elección de mejor atleta europea del año

La deportista andaluza, que también ganó los 35 kilómetros en el Europeo por equipos en Podebrady y líder del mundo de esta distancia con 2h38:59, es la primera mujer que gana dos oros individuales en dos Mundiales de atletismo al aire libre seguidos.

Las otras finalistas son la neerlandesa Femke Bol, campeona mundial de 400 vallas, plata en Tokio en el relevo mixto 4x400 y bronce en el 4x400 femenino, así como europea bajo techo en 4x400 y 4x400 mixtos, ganadora de los 400 en el Campeonato continental por equipos y de 400 vallas de la Liga de Diamantes; y la suiza Ditaji Kambundji, oro mundial en 100 vallas y europeo bajo techo en los 60 vallas, así como plusmarquista continental en pista cubierta de esta prueba con 7.67.

Los ganadores se darán a conocer en la gala que la Asociación Europea celebrará en Batumi (Georgia) el próximo día 25.

El año pasado, la Atleta Europea del Año fue la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que batió el récord mundial de salto de altura de Stefka Kostadinova con 2,10 m y ganó medallas de oro en los Europeos y los Juegos Olímpicos de Roma y París. Femke Bol ha recibido este reconocimiento en 2022 y 2023.

