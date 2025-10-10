Muere a los 106 años la capellán de los Ramblers de la Universidad de Loyola

El centro educativo dio a conocer la noticia en la noche de este jueves en un comunicado en el que destacó que la religiosa llevó "una vida de fe, servicio y baloncesto".

"Reconocida en todo el mundo por su sonrisa contagiosa, su agudeza mental y su conocimiento del baloncesto, la hermana Jean fue universalmente adorada y tocó la vida de innumerables personas a lo largo de su extensa trayectoria en Loyola y de su extraordinaria vida", escribió la institución.

La monja era miembro de las Hermanas de la Caridad de la Bienaventurada Virgen María desde 1937, y se hizo conocida durante los cuartos de final del torneo National Collegiate Athletic Association (NCAA), en 2018.

Según el comunicado, Jean Dolores Schmidt, que en ese entonces tenía 98 años, animó al equipo de los Ramblers desde la grada, captando la atención de la prensa y convirtiéndose en uno de los temas "más comentados del torneo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se dio a conocer porque antes de cada partido bendecía a los jugadores del equipo, y pronto comenzaron a comercializarse camisetas con su cara o su nombre, así como figuras con su imagen.

Su fama traspasó las fronteras regionales del Medio Este, llegando a ser entrevistada en el programa "Good Morning America".

La hermana nació en 1919 en San Francisco, con el nombre de Dolores Bertha Schmidt, y fue maestra en varias escuelas católicas en Chicago y California antes de llegar al campus de la Loyola en Lake Shore.

En 1994, Jean Dolores Schmidt fue nombrada asesora académica del equipo masculino de baloncesto de la Loyola y posteriormente fue elegida como su capellana, ofreciendo orientación espiritual y consejos prácticos sobre el rendimiento de los jugadores.

Paralelamente dirigió grupos de oración semanales con estudiantes y fundó el programa SMILE, que emparejaba a estudiantes de la Loyola con inquilinos de una residencia de ancianos de Chicago.

Entre los honores que le otorgó la universidad se encuentra su incorporación en el Salón de la Fama del Atletismo de Loyola en 2017 y el recibimiento de la Espada de Loyola en 2018.

El comunicado también destaca que en su cumpleaños número 100 recibió una Bendición Apostólica del papa Francisco.