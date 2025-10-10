Peña dice que Paraguay ha sido premiado por el gran trabajo y la garra de los guaraníes

Asunción, 10 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró este viernes la elección de Asunción como sede de los Juegos Panamericanos de 2031 y afirmó que su país "ha sido premiado por el gran trabajo" y "la garra de los guaraníes".