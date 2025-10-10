Rahm: "He jugado muy bien al golf; he gozado muchísimo"

"Ha sido un gran día. He jugado muy bien al golf, la verdad. He gozado muchísimo. Una pena no tener un poco mejor día en los 'greens'. He fallado demasiados cortos (...)", reflexionó Rahm en el Club de Campo Villa de Madrid después del segundo recorrido.

Rahm firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo el par, lo que le sitúa en la tabla con un global de -4, a cinco de Penge, líder en solitario del torneo del DP World Tour.

A juicio del golfista vasco, es una diferencia que le hace mantener sus opciones de victoria a falta de los dos últimos recorridos del fin de semana: "Estando a cinco, 36 hoyos no es mucha diferencia. A ver si puedo hacerlo bien mañana para ponerme en posición".

Rahm opinó que aunque el campo estaba "difícil, con los 'greenes' duros" y que era complicado tener buenas oportunidades de 'birdie', su rendimiento fue óptimo: "Lo que he hecho hoy ha sido lo contrario. He jugado muy bien a golf, me he dado muchísimas opciones. Quitando dos hoyos, el resto he estado muy cerca de la bandera".

"Por eso casi sienta que ese -5 podía haber sido una gran mejor vuelta, pero ha sido un buen día. Más o menos colocado", añadió el golfista vizcaíno.