Sara Martín, Mareille Meijering y Claire Steels, favoritas en Torrox (Málaga, España)

La edición de este año contará con la participación de doce equipos, entre ellos el Movistar Team, principal favorito al triunfo final, que alineará a la campeona de España, Sara Martín, ganadora de etapa el año pasado en Mijas, y que llega en buena forma.

Martín estará acompañada en su equipo por corredoras de nivel como la colombiana Paula Patiño, la canadiense Olivia Baril campeona nacional contrarreloj, la neerlandesa Mareille Meijering, ganadora de la Vuelta a Extremadura), la británica Cat Ferguson y su compatriota Claire Steels.

El recorrido, de media montaña, favorecerá a corredoras completas, con buena capacidad en los ascensos cortos y explosivos, aunque no se descarta un pequeño grupo jugándose la victoria en la llegada a Torrox.

Con tres pasos por el Alto del Portichuelo, las opciones de escapadas aumentan, y el terreno podría beneficiar a corredoras como Steels o Meijering, especialistas en este tipo de trazados quebrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los rivales a seguir, figuran los equipos Laboral Kutxa, Massi Baix, Farto, Pafgio-Dema, Tenerife Team, Jira-Bira, Kiwi Atlántico, Team Zatika, Atum General-Tavira Farense (Portugal) y el conjunto local Prolongo Al-Ándalus, que correrá en casa con el respaldo de la afición malagueña.

La prueba partirá y finalizará en Torrox, atravesando municipios como Cómpeta, Sayalonga, Algarrobo, Torrox Costa y de nuevo Torrox, e incluyendo tres ascensos al Alto del Portichuelo, que marcarán sin duda el desenlace de la carrera.

La Vuelta a Andalucía Elite Women forma parte del calendario UCI y se consolida como una cita imprescindible para equipos y corredoras de cara a la parte final de la temporada.