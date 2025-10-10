Sergio García, descontento con su actuación: “Hay momentos en los que no sé lo que hago”

Sergio García concluyó su segundo recorrido en el Club de Campo Villa de Madrid con 70 golpes, lo que le sitúa en la clasificación con -1 respecto al par del campo, lejos del liderato, aunque se ha garantizado pasar el corte.

“No he jugado bien. He pegado golpes muy malos. No da la sensación de que sean golpes de profesional. Es lo que hay. Hay que seguir trabajando. Estoy cabizbajo porque estoy entrenando, jugando de maravilla, pegándole muy bien a la bola, con mucha confianza y luego llego al torneo y hay varios momentos en los que no sé lo que hago. Eso no me satisface”, relató a los medios al término de su recorrido.

El jugador castellonense se vio lastrado por un doble ‘bogey’ en el hoyo 16 y dos ‘bogeys’, aunque hizo un ‘eagle’ en el 4 y tres ‘birdies’ para firmar la tarjeta de 70 golpes, uno menos que en la primera ronda.

A su juicio, alternó “cosas buenas, pero también demasiadas cosas malas”, por lo que no quedó “muy contento” por algunos de los golpes. “Lo positivo es que he podido reaccionar y conseguir pasar el corte, que había un momento en que no tenía muy buena pinta”, apuntó.

Preguntado sobre a qué achaca su irregularidad en el juego, respondió: “Muchas cosas. Me gustaría intentar tener un poco más de confianza a la hora de escoger el golpe. Si fuera fácil, lo haría todo el mundo. A ver si consigo hacer las cosas un poco mejor y ver qué pasa”.

“En el entrenamiento, es todo más sencillo. Lo ideal es jugar como entrenas, pero es lo difícil de hacer. Lo he conseguido hacer en algunos momentos de mi carrera, pero no es lo más sencillo. La competición te exige mucho más”, manifestó el ganador del Masters de Augusta de 2017, quien ha vuelto a jugar el Abierto de España después de seis años de ausencia.