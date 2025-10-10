Totti afirma que el único jugador que le "intriga" actualmente es el argentino Nico Paz

Roma, 10 oct (EFE).- El exfutbolista italiano Francesco Totti, leyenda del Roma, afirmó este viernes que "no hay muchos" jugadores italianos talentosos en la actualidad y desveló que "el único" que le llama la atención, pese a no ser compatriota, es el argentino Nico Paz, atacante del Como 1907.