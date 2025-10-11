Diana Flores cae con su equipo de estrellas de la NFL en juego de flag football en Londres

Este juego de flag football forma parte de los eventos previos al partido de la semana seis de la temporada de la NFL que este domingo sostendrán los New York Jets y los Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium de esta ciudad como parte de la serie internacional de partidos fuera de territorio estadounidense.

Flores tuvo una buena actuación con tres pases de anotación, que fueron insuficientes para remontar la desventaja que construyó el equipo de Fitzpatrick.

La quarterback mexicana formó parte del equipo capitaneado por el rapero estadounidense Gunna, que también contó con la participación de creadores de YouTube como Deestroying, Khaby Lame, Speedy Morman, Jamie Laing, Sam Thompson y Nella Rose.

El equipo triunfador, además de Fitzpatrick, estuvo conformado por el rapero británico Aitch, capitán; Ashlea Klam, jugadora estadounidense de flag football; Phoebe Schecter, campeona europea de este deporte; y los creadores de contenido Adam W, Ashlea Klam, Tommy Fury, SV2, Jay Cinco y Mabel.

Diana Flores ha sido pieza clave en la selección mexicana de flag football a la que a guiado a triunfar en las ediciones de 2022 y 2025 de los World Games.

En el año 2022 fue distinguida como embajadora de la NFL a nivel mundial, desde aquel momento ha protagonizado campañas para promover el fútbol americano y el flag football alrededor del mundo.

En el Pro Bowl de la NFL del 2023, Flores fue la coordinadora ofensiva del equipo de la Conferencia Americana, en el que Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama, fue el entrenador en jefe.

El 'NFL's Flag Football Game on YouTube: London Edition' forma parte del impulso que la NFL da al flag football de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 en los cuales este deporte hará su debut.