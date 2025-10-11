El Barça busca la revancha ante un Granollers que aspira a otra gesta

Un tendencia hacia una mayor igualdad abanderada por el entrenador del Granollers, Antonio Rama, que ha logrado lo que parecía imposible en la Liga Asobal actual, derrotar al Barça, que durante más de una década ha impuesto un dominio doméstico abrumador, con temporadas perfectas y plantillas muy superiores a las de todos los demás.

Pero si hay un equipo que ha logrado arañar puntos y desquiciar en algunos momentos a los azulgranas en los últimos años, ese ha sido el Granollers de Rama. El técnico ha sido el único que ha conseguido tumbar al Barça en dos ocasiones durante prácticamente doce años.

La última, la temporada pasada en el Palau Blaugrana por 30-31. La anterior, en el 2018, por 28-29 con el ya histórico gol de Rolandas Bernatonis. Hay dos precedentes más, la victoria del Atlético Valladolid (26-24), tres jornadas después que les ganara el Granollers y otra, en 2021, del Torrelavega por alineación indebida del cuadro azulgrana.

Bajo el mando de Rama, el Granollers ha descifrado, aunque sea en dos ocasiones, el código del Barça: un ritmo de partido controlado, una defensa muy profunda en el 5:1, llegar vivo al tramo final para evaluar los nervios del Barça y tener una pizca de suerte. Además, en esta ocasión, el cuadro vallesano llega con la moral por las nubes, con pleno de victorias tras cuatro encuentros.

"Sabemos que el Barça es un equipazo, y que viene de ser campeón del mundo, pero nuestro equipo se lo cree, y tiene la confianza por las nubes", ha asegurado Rama, que solamente tendrá la baja de Ferran Castillo, que continúa recuperándose de su lesión en la rodilla.

En declaraciones al club, ha desgranado algunas de las claves del partido: "Sabemos que el partido exige el máximo a nivel físico, pero esperamos que este muy disputado. Tenemos mucha ilusión, también la gente, y no queremos irnos del partido".

Por su parte, el Barça afronta el derbi en un gran momento de forma y resultados. La victoria en la final del Mundial de Clubes (antigua Super Globe) y el trabajado triunfo ante el Pick Szeged (31-28) han reforzado la confianza del conjunto azulgrana, decidido a reengancharse a la lucha por el liderato.

El equipo que dirige Carlos Ortega sabe que en caso de victoria atrapará en la clasificación al conjunto vallesano, segundo con ocho puntos, aunque los azulgranas tienen aún pendiente el duelo aplazado ante el Tubos Aranda Villa de Aranda por su participación en la cita mundialista.

Tras un exigente final de septiembre e inicio de octubre, con siete partidos disputados en dos semanas, el Barça ha mantenido su racha ganadora, pero no puede confiarse ante un Fraikin Granollers que ya dio la sorpresa la pasada temporada en el Palau Blaugrana.

Con toda la plantilla disponible, todo apunta a que Carlos Ortega repetirá el bloque de 16 jugadores que superaron al Pick Szeged y tan buen rendimiento le ha ofrecido en las últimas semanas.

El técnico malagueño confía en el gran momento del portero Emil Nielsen, la solidez defensiva de Ludovic Fàbregas y Luís Frade, la jerarquía de Dika Mem y la velocidad de los extremos para dar un golpe de autoridad en el campeonato y cobrarse la revancha.