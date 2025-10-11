El Burgos Burpellet BH concluye la temporada 2025 en Italia

El domingo 12 disputará el Trofeo Tessile & Moda, el miércoles 15 correrá el Giro del Veneto y el domingo 19 se cerrará el telón en la Veneto Classi y, entre medias, el viernes 17, los burgaleses se enfrentarán a los caminos de tierra de la Serenissima Gravel.

La primera de estas clásicas será el Trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa de este domingo 12, una prueba que regresa al calendario tras 35 años, tomando el relevo del antiguo Trofeo Baracchi.

La carrera tendrá 172 kilómetros, con salida en Valdengo y final en alto en el Santuario de Oropa con una parte inicial más llana, cuatro vueltas a un circuito de 38 kilómetros en torno a Valdengo, antes de dirigirse hacia Oropa (10 km al 6%), con rampas que alcanzan el 13% de desnivel.

El miércoles se celebrará el Giro del Veneto, clásica centenaria que contará por primera vez con la presencia del Burgos Burpellet BH, una prueba de 168 kilómetros entre Vicenza y Verona.

La primera parte del trazado es mayoritariamente llana, hasta el circuito final de 15 kilómetros que se repetirá cinco veces, con la subida a Cima Torricelle (3 km al 5%) como gran escollo para seleccionar el pelotón y favorecer los ataques.

El domingo se bajará el telón a la temporada con la Veneto Classic, que celebra su quinta edición manteniendo un recorrido similar al de años anteriores.

Serán 180 kilómetros entre Soave y Bassano del Grappa con una dificultad mayor en los dos circuitos finales: uno se repetirá seis veces ascendiendo la rampa adoquinada de La Tisa (500 m al 8%) y el otro incluye la subida a La Rosina (3 km al 6%), que se afrontará dos veces y en los kilómetros finales, dos muros decisivos: los caminos de tierra de Diesel Farm (1,5 km al 9%) y Contrà Soarda (500 m al 14%).

Entre estas dos clásicas, el Burgos Burpellet BH participará el viernes en la Serenissima Gravel, prueba que alterna tramos de gravel y singletrack en un 80% del recorrido de un total de 150 kilómetros, con cuatro vueltas a un circuito alrededor de Citadella, que reunirá a numerosos equipos profesionales.

Para este último viaje a Italia, el Burgos Burpellet BH contará con un destacado grupo de escaladores dirigidos por Jetse Bol. Seis de ellos ya participaron en las clásicas italianas anteriores: Ander Okamika, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, Merhawi Kudus, Sinuhé Fernández y Sergio Chumil.

El guatemalteco únicamente disputará el Trofeo Tessile & Moda; en las dos últimas pruebas le sustituirá Alex Mayer, reciente participante en el Mundial de Kigali.

La alineación se completará con Ibai Bidaurrazaga, ciclista vizcaíno de 23 años que ha formado parte del equipo Perseus-Zabalgarbi desde 2021 y ha participado en varias concentraciones del Burgos Burpellet BH en los últimos años, quien competirá en calidad de stagiaire.