John Korir va a por el doblete en Chicago y Etiopía apunta a la corona de Chepngetich

Las calles de Chicago, donde se esperan sol y trece grados Celsius de temperatura, acogerán una nueva edición de un maratón que en los últimos años ha sido el escenario del récord del mundo tanto masculino como femenino.

En 2023, el keniano Kelvin Kiptum paró el cronómetro en un magnífico 2h00:35 para sellar la nueva plusmarca mundial masculina. Nadie se ha acercado al récord del corredor keniano, fallecido trágicamente pocos meses después de un accidente de carretera.

En 2024, cuando miles de atletas disputaron el maratón honrando la memoria de Kiptum, Ruth Chepngetich hizo historia con un triunfo en 2h09:56 que le entregó además el récord mundial en categoría femenina.

Chepngetich, la primera mujer en la historia en romper la barrera de las dos horas y diez minutos en un maratón, se encuentra suspendida de forma provisional por "la presencia y el uso" de hidroclorotiazida (HCTZ) en un control efectuado el 14 de marzo.

La utilización de este producto, un diurético incluido dentro de la lista de sustancias prohibidas del Código de la Agencia Mundial Antidopaje dentro de la categoría S5 (Diuréticos y Agentes Enmascarantes), podría acarrear una sanción de dos años.

Así, en categoría masculina, Korir es el principal favorito, con sus compatriotas Geoffrey Kamworor, doble campeón del Maratón de Nueva York, y Timothy Kiplagat o el ugandés Jacob Kiplimo como principales alternativas.

En categoría femenina, las máximas candidatas representan a Etiopía, con Magertu Alemu y Hawi Feysa.

Feysa se estrena en Chicago con una marca personal de 2h17:00, mientras que Alemu regresa a la Ciudad del Viento, donde fue tercera en 2023, en calidad de campeona del Maratón de Valencia.

Si en los últimos años el maratón se disputó en un ambiente de fiesta, este año existe más tensión en la ciudad, y no por razones deportivas. Varios miles de manifestantes se reunieron el miércoles en el centro de Chicago, en la zona de la torre del presidente estadounidense, Donald Trump, para protestar por el envío de la Guardia Nacional, una decisión tomada para blindar a agentes federales en sus redadas migratorias.

"Aunque los beneficios económicos del fin de semana de la carrera son inmensos, la verdadera esencia del maratón reside en la comunidad duradera y el ambiente competitivo que crea", aseguró el director ejecutivo del Maratón de Chicago, Carey Pinkowski, en declaraciones facilitadas por los organizadores.

En 2024, el maratón de Chicago tuvo un impacto económico en la ciudad de 683 millones de dólares.