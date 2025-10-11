La armada africana y Fernando Carro darán brillo a la 'Bilbao Night Running Fest'

En la media masculina la atención estará puesta en el keniano Mkulia Kipkandie, que llega a Bilbao con una marca de 59:48, uno de los mejores registros en realizados en Europa este año. Junto a él correrán los ugandeses Maxwell Kortek Rotich (1:00:06) y Ezekiel Mutai (1:00:33), los kenianos Charles Katul Lokir y Felix Mursoi Kurui, ambos con cronos de 1:01:45, además del debutante Shadrack Ngumbau Musyoka.

Para la prueba femenina sobresale la participación de la keniana Purity Kajuju Gitonga, vencedora en Bilbao en 2024 estableciendo además un nuevo récord de la prueba con 1:08:52. La ugandesa Rispa Cherop (1:08:53) y la etíope Diniya Kedir Abaraya (1:10:00) prometen una carrera rápida con la keniana Stella Chebet Mateiko (1:11:19) también como candidata al podio.

Para la prueba de 10.000 metros la figura será un Fernando Carro Morillo que tendrá en Bilbao uno de sus primeros test de calidad en una nueva etapa para el madrileño en la que se ha marcado el objetivo de dar el salto definitivo a las pruebas de larga distancia sobre asfalto.

Los organizadores han avanzado que esta fiesta atlética contará con una participación récord de más de 20.000 corredores, 12.150 en el medio maratón y 8.500 en el 10K, procedentes de 74 países y 3. 471 ciudades distintas, de las cuales 8.300 serán mujeres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los corredores en ambas distancias tomarán la salida (a las 19.00 horas CET) en la explanada de San Mamés y la llegada está instalada junto al Museo Guggenheim.