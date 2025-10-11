Polideportivo

La neerlandesa Wiebes reina ante Vos; Paula Blasi decimocuarta

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- La neerlandesa Lorena Wiebes se coronó campeona mundial de gravel al superar en la línea de meta a su compatriota Marianne Vos, mientras que Paula Blasi concluyó en una buena decimocuarta posición.

Por EFE
11 de octubre de 2025 - 11:40
Wiebes, bronce el pasado año, reinó en los Mundiales de Limburgo gracias a su mayor velocidad terminal tras los 131 kilómetros de duro recorrido e impidió que Vos revalidase el título, mientras que la italiana Silvia Persico completó el podio a dos segundos y las también neerlandesas Yara Kastelijn y Shirin van Anrooij llegaron a cuatro y diez segundos.

La prueba fue una fiesta de las ciclistas de Países Bajos. Siete entre las diez primeras y doce entre las veinte.

Entre ellas se coló la española Paula Blasi, decimocuarta a 2:44, en tanto que Alba Puig acabó en la posición 92.

