Las favoritas Estados Unidos y Marruecos pugnan por una plaza en semifinales

Los norteamericanos llegan a este duelo tras vencer con solvencia a Italia (3-0) en un encuentro en el que se mostraron como una selección muy confiable, que apenas concede ocasiones y que sabe aprovechar las propias.

Tras una fase de grupos en la que generaron alguna duda cayendo derrotados en el último partido ante Sudáfrica, el combinado dirigido por Marko Mitrovic se plantó en octavos como primero de grupo, donde se vieron las caras con una selección italiana que poco pudo hacer ante el poderío estadounidense.

La mayor virtud de ‘las Barras y las Estrellas’ es que cuentan con un plantel conformado por jugadores que mayoritariamente, y pese a su juventud, ya saben lo que es jugar al máximo nivel en la MLS, con varios futbolistas en sus filas que ya dieron el salto a Europa.

Cole Campbell (Borussia Dortmund) y Niko Tsakiris (San Jose Earthquakes) se han convertido en los escuderos perfectos de una de las estrellas de la competición, Benjamin Cremaschi, que, con 5 goles en 4 partidos, ya es el máximo goleador del torneo.

El jugador, cedido por el Inter Miami al Parma Calcio italiano, marcó un doblete en octavos ante Italia, consiguiendo el gol que abrió el marcador y el tercero que sirvió para sentenciar a los europeos.

Los estadounidenses se encuentran ahora ante el mayor desafío que han tenido hasta la fecha en el torneo, y es que no es una exageración afirmar que este encuentro es una final anticipada, ya que enfrente estará la que para muchos es a día de hoy la mejor selección del torneo: Marruecos.

‘Los Leones del Atlas’ no dieron opción alguna a Corea del Sur en octavos de final, venciendo por 2-1 con unos estelares Gessime Yasinne (USL Dunkerque) y Yassir Zabiri (FC Famalicão), que provocó el gol en propia puerta de los asiáticos que abrió la lata e hizo el 2-0 que prácticamente sentenció el partido.

Yassine también brilló con una asistencia que fue la guinda a su sobresaliente actuación, demostrando su magia y su buen trato al balón.

Marruecos llegó a este Mundial Sub-20 como tapada, ya que pocos contaban con ellos, menos aún cuando quedó encuadrada en el ‘grupo de la muerte’ con España, Brasil y México.

Los subcampeones de África Sub-20 hicieron caso omiso a las predicciones que estaban en su contra y, tras dos espectaculares victorias ante España y Brasil, se clasificaron a octavos de final como primeros de grupo y sin apuros de última hora pese a la derrota contra México en la última jornada.

Los pupilos de Mohamed Ouahbi juegan un fútbol muy vistoso, de control total en todos los aspectos del juego, mostrándose cómodos con la posesión de balón, pero cediéndola también al rival en muchos tramos del encuentro, conscientes de su enorme capacidad defensiva.

El encuentro entre Estados Unidos y Marruecos se disputará este domingo a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el estadio El Teniente de Rancagua y su rival en semifinales saldrá del duelo entre Noruega y Francia de ese mismo día.

Estados Unidos: Adam Beaudry (gk.), Nolan Norris, Joshua Wynder, Ethan Kohler, Francis Westfield, Brooklyn Raines, Benjamin Cremaschi, Niko Tsakiris, Taha Habroune, Cole Campbell, Zavier Gozo.

Marruecos: Yanis Benchaouch, Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine, Yassir Zabiri.

-Árbitro: Kevin Ortega (Perú).