11-13. Denver sufre para derrotar a Jets en juego de la semana seis de NFL en Londres

Los Broncos se colocaron con cuatro triunfos y dos derrotas en la cima del Oeste de la Conferencia Americana; los Jets hilaron su sexta derrota, es el único equipo en la liga que no ha ganado.

La defensiva de Denver, liderada por Jonathon Cooper y Justin Strnad, fue fundamental en la victoria. La línea de Broncos capturó nueve veces a Justin Fields, pasador de New York.

A pesar del dominio mostrado en la primera mitad, Denver se fue al descanso arriba en el marcador apenas por 6-10 gracias a una recepción de anotación de Nate Adkins y un gol de campo de Wil Lutz.

En el tercer cuarto los Broncos se dejaron arrebatar la ventaja debido a un castigo dentro de su yarda dos que les costó un safety (autoanotación) que dio el mando a Jets 11-10, que se había mantenido cerca en el marcador con los nueve puntos conseguidos por Nick Folk en tres goles de campo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el último periodo, ante la buena actuación de la defensiva neoyorquina, Denver siguió con problemas para cruzar las diagonales, pero resolvió el juego 11-13 con un gol de campo de Lutz.

El espectáculo del medio tiempo de este partido fue protagonizado por Giggs, rapero británico conocido por éxitos como 'Talkin' the Hardest' y 'No Long Talk'.

Más tarde llama la atención el choque en la división Norte de la Conferencia Americana (AFC) entre los Pittsburgh Steelers, comandados por Aaron Rodgers ante los Cleveland Browns, una de las rivales más intensa de la NFL.

También destaca la contienda entre los Tampa Bay Buccaneers, primeros en el Sur de la Conferencia Nacional (NFC), y los San Francisco 49ers, que a pesar de múltiples lesiones marchan como número uno del Oeste de la NFC.

Y los Detroit Lions, dueños del Norte de la NFC, que visitan a los Kansas City Chiefs, terceros en el Oeste de la AFC, que atraviesan por una crisis.

La semana seis arrancó el jueves pasado con la sorpresiva victoria de New York Giants 34-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles y concluirá el lunes con dos juegos; Atlanta Falcons ante Buffalo Bills, el mejor equipo de la AFC, y Washington Commanders contra Chicago Bears.

Resultados de la semana seis de la temporada de la NFL:

Domingo 12.10: Jets 11-13 Broncos, Colts-Cardinals, Dolphins-Chargers, Saints-Patriots, Steelers-Browns, Panthers-Cowboys, Jaguars-Seahawks, Ravens-Rams, Raiders-Titans, Packers-Bengals, Buccaneers-49ers, Chiefs-Lions Lunes 13.10: Falcons-Bills y Commanders-Bears.