'Barby' Juárez vence, en su penúltima pelea profesional, a la japonesa Takano

'Barby', quien tuvo su primera contienda profesional en 1998, se impuso en las tres tarjetas por 100-90.

Con el resultado, Juárez suma 58 triunfos, 20 por nocaut, 13 derrotas y cuatro empates; Takano, de 38 años, se quedó en 14 victorias, nueve por la vía rápida, seis derrotas y un empate.

El último combate en la carrera de Mariana Juárez, histórica del boxeo femenino mexicano, se realizará el próximo año en un evento organizado por el CMB en la explanada del Monumento a la Revolución que se ubica en la capital de este país.

La 'Barby' fue agresiva desde el inicio de la pelea. No permitió que la japonesa conservara la distancia gracias a altura de 1.73 metros por el 1.67 de la mexicana, que castigó al cuerpo y buscó con el volado de derecha hacer daño en el rostro de su oponente.

La originaria de la capital mexicana sostuvo el ritmo en el segundo asalto con repeticiones al rostro de una Takano que desmayó la guardia en un par de ocasiones para provocar a Mariana.

Tomomi, quien también se dedica al modelaje, insistió en su postura de burla y marcada sonrisa en la tercera y cuarta vuelta ante el repetitivo jab y golpes al cuerpo de Juárez.

En el quinto episodio, 'Barby', a pesar de la falta de velocidad por su veteranía, entró con ganchos y rectos sobre el rostro de la nacida en Tokio, que permaneció con los guantes amarrados.

La pugilista asiática al fin soltó un par de volados de derecha y alguna izquierda en el sexto que poco daño hicieron a su oponente.

Mariana Juárez abrió el labio de Takano con un potente recto de zurda que la hizo tambalear en el séptimo.

La labor de demolición de 'Barby' se intensificó en el ocho. Izquierdas al rostro y repeticiones al cuerpo ante una rival que desesperada buscó el amarre para detener el castigo.

En el noveno la mexicana golpeó a placer a una Tomomi que se mantuvo en pie de milagro y que salió al décimo a tirar como no lo hizo en toda la pelea, pero Juárez respondió para sellar su triunfo.

"Ella recurrió mucho al abrazo, se nos complicó, pero sacamos los mejores golpes", dijo al final de la función Mariana Juárez, quien quiere para su pelea de despedida a su compatriota Jackie Nava, una de sus rivales más enconadas en el profesionalismo.