El belga Vermeersch, campeón del mundo

Vermeersch, que había sido subcampeón en 2023 y 2024 tras el esloveno Matej Mohoric y el neerlandés Mathieu van der Poel, respectivamente, encontró por fin el ansiado oro tras una demostración de fuerza que le permitió llegar solo a la línea de meta con un crono de 4h39:12.

Aventajó en 40 segundos al neerlandés Frits Biesterbos y en 1:23 al propio Mohoric, que volvió a subir al podio, del que alejó al también belga Floris van Tricht, mientras que otro de los grandes aspirantes a la victoria, el británico Thomas Pidcock, fue sexto a 1:41.