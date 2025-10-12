El veterano Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El italiano de 36 años Matteo Trentin, del Tudor Pro Cycling, venció este domingo en la París-Tours 2025, que se resolvió en el esprint final, para hacerse con su tercer galardón en esta prueba tras los que logró en 2015 y 2017.