El veterano Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El italiano de 36 años Matteo Trentin, del Tudor Pro Cycling, venció este domingo en la París-Tours 2025, que se resolvió en el esprint final, para hacerse con su tercer galardón en esta prueba tras los que logró en 2015 y 2017.

12 de octubre de 2025 - 12:10
Trentin tiró de experiencia y se llevó un ajustado triunfo por centímetros con un tiempo de 4h:18:50. Fue el más rápido de un pelotón de cinco corredores que lucharon por la victoria, en una carrera de 211,6 kilómetros entre las localidades francesas de Chartres y Tours.

Trentin superó al francés Christophe Laporte, del Visma-Lease a Bike, y al danés Albert Philipsen Withen, del Lidl Trek, que acabaron segundo y tercero, respectivamente.

No pudieron subir al podio los también franceses Paul Lapeira, del Decathlon AG2R La Mondiale, cuarto; y Thibaud Gruel, del Groupama-FDJ, quinto.

Trentin consiguió su primera victoria en 2025 y la número 32 en su carrera.

