El veterano Trentin vence al esprint y gana su tercera París-Tours

Trentin tiró de experiencia y se llevó un ajustado triunfo por centímetros con un tiempo de 4h:18:50. Fue el más rápido de un pelotón de cinco corredores que lucharon por la victoria, en una carrera de 211,6 kilómetros entre las localidades francesas de Chartres y Tours.
Trentin superó al francés Christophe Laporte, del Visma-Lease a Bike, y al danés Albert Philipsen Withen, del Lidl Trek, que acabaron segundo y tercero, respectivamente.
No pudieron subir al podio los también franceses Paul Lapeira, del Decathlon AG2R La Mondiale, cuarto; y Thibaud Gruel, del Groupama-FDJ, quinto.
Trentin consiguió su primera victoria en 2025 y la número 32 en su carrera.
