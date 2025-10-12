Kiplimo, campeón del Maratón de Chicago: "No me gusta hablar de romper récords"

"Primero, quiero agradecer a la organización por invitarme, a mi familia por darme el tiempo de prepararme para esta carrera, y a mi equipo y compañeros. No fue fácil prepararse para esta carrera", aseguró Kiplimo en la rueda de prensa posterior al maratón, organizada en el hotel Hilton en el centro de Chicago.
"Mi objetivo era hacer una buena carrera. Sabía que en los últimos diez kilómetros podía atacar, a los 30 intenté acelerar, porque me sentía bien", añadió.
Paró el cronómetro en dos horas, dos minutos y 23 segundos y por momentos tuvo ritmo para atacar la plusmarca mundial de Kiptum (2:00:35).
"No sabía que tenía ritmo para el récord del mundo, solo estaba intentando mantener el ritmo para ganar. Estaba un poco cansado, así que intenté mantenerlo para ganar", afirmó.
"Para mí no se trata de hablar de récords. No me gusta hablar de romper récords, se trata de cómo te preparas. Yo todavía estoy aprendiendo el Maratón, vamos paso a paso", insistió.
Kiplimo, en el segundo Maratón de su carrera, ganó este domingo la 47 edición del Maratón de Chicago y selló su primera victoria en un 'major' tras destronar al keniano John Korir con una impresionante prueba de fuerza, mientras que, en categoría femenina, se coronó la etíope Hawi Feysa.