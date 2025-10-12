Rahm termina con una sonrisa en Madrid y garantiza que volverá el año que viene

"Si hay torneo, aquí estoy. Cada año vengo. Quiero venir. Algo muy raro tiene que pasar para que yo no esté aquí. Es un torneo muy divertido y me encanta venir", aseguró Rahm a los periodistas al término de sus últimos 18 hoyos, que los cerró con una tarjeta global de -10.

El golfista vasco, que hizo siete 'birdies' y un 'bogey', lamentó no haber podido tener opciones de pelear por la que hubiera sido su cuarta victoria en el Abierto de España y la primera en un torneo a nivel individual esta temporada.

"Por lo menos, hoy una buena vuelta, un buen día final y les ha dado algo por lo que poder animar", apuntó para agradecer el respaldo de los numerosos aficionados que siguieron su recorrido en el Club de Campo Villa de Madrid.

Según Rahm, ha jugado "lo suficientemente bien" durante el torneo para tener opciones de ganarlo, pero precisó: "He cometido demasiados errores impropios. Hoy contento de haberlo hecho bien, pero el sentimiento es de que me he dejado algo".

Preguntado por la nota que se pone en esta temporada, en la que ganó la general del LIV, el circuito saudí, y la de equipos, con Legion XIII, además de la Copa Ryder con Europa, respondió: "Un siete de diez. Pero he jugado muy bien, muy consistente".

"Opciones de ganar he tenido. Una pena. Pero no me siento como que no haya conseguido nada este año. Me voy muy satisfecho. De cara a mi juego, podría ser mejor", remató el golfista vizcaíno al referirse a que no se adjudicó ningún torneo individual.

Adelantó que el de Madrid ha podido ser su último torneo esta campaña, aunque no cerró la puerta a jugar la final de Dubái del DP World Tour en noviembre.

Rahm subrayó que su mejor recuerdo del año es haber ganado la Copa Ryder en Nueva York a finales de septiembre: "Lo más emotivo y especial ha sido la Ryder, sin ninguna duda. La única semana que considero que tiene opciones de igualar, no digo sobrepasar, sería la de España (en 2031)".

No concretó si pasará unos días con la familia en su localidad natal de Barrika, aunque lo que descartó es poder presenciar en el estadio de San Mamés el próximo partido del Athletic Club en la Liga de Campeones, que tendrá lugar el próximo día 22 ante el Qarabag.

"No puedo. El mayor (hijo) está en una época en la que tiene que ir a clase y no perder demasiados días de colegio. Lo veré por la tele", señaló el golfista vasco.