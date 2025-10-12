Sergio García cierra la temporada disgustado por su juego en Madrid: “No sale nada”

“La experiencia muy buena por la gente. El apoyo increíble. De juego, no muy bien. La semana en sí, mala, no voy a mentir. Una semana en la que no sale nada, es lo que es”, afirmó Sergio García a los periodistas al final de su última ronda en el Club de Campo Villa de Madrid.

El castellonense, de 45 años, concluyó el torneo del DP World Tour (circuito europeo) con un total de -3 golpes sobre el par del campo, muy lejos del campeón, el inglés Marco Penge, que firmó -15.

Tras salir del hoyo 18 y entrar en la oficina para entregar su tarjeta, Sergio García arrojó la bolsa de los palos contra el suelo en señal de disgusto por su rendimiento.

Aseguró que da por terminada la temporada y que no volverá a competir hasta febrero, cuando se reanude la temporada del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, al que pertenece desde junio de 2022, cuando renunció a la tarjeta del PGA Tour.

Preguntado por el hecho de que estará sin jugar un torneo durante más de tres meses, respondió: “Lo llevo encantado. Lo mejor que tengo en mi vida en estos momentos. Tener la posibilidad de estar tres o cuatro meses sin tener que jugar ni un torneo es muy bonito. No he desconectado en toda mi vida. Tener la posibilidad de estar tres o cuatro meses sin tener que jugar ni un torneo es muy bonito”, remarcó.

El campeón del Masters de Augusta de 2017 ha tenido una campaña irregular, en la que solo ha obtenido un título del LIV, el de Hong Kong en marzo.

Desde entonces, su rendimiento fue empeorando progresivamente y tampoco en los tres grandes en los que participó tuvo una buena actuación. No pasó el corte en Augusta, quedó en el puesto 67 en el Campeonato de la PGA y en el 34 en el Abierto Británico.

Esto le llevó a quedar fuera del equipo europeo de la Copa Ryder que venció a Estados Unidos, en Nueva York, en septiembre.

Sobre su perspectiva para el próximo año, anticipó: “Jugar todos los grandes que pueda e intentar hacerlo lo mejor posible en todos los torneos”.

Sergio García no concretó si volverá a participar en el Abierto de España en 2026. “Hay muchas cosas que están por arreglar todavía. Ya veremos. Me encantaría. Jugar en España es muy especial y me encanta, pero va a depender de cómo vayan las cosas”.

Al renunciar a jugar este año más torneos del DP World Tour, el golfista castellonense pierde la tarjeta del circuito europeo para la próxima campaña. “Suspendido y al año siguiente, pues mejor”, se mostró resignado.