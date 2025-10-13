30-17. Mahomes y los Chiefs vuelven a ver la luz

Chiefs suma tres victorias y tres derrotas y está tras el rastro de Los Angeles Chargers y Denver Broncos, que marchan a la vanguardia de la división Oeste de la Conferencia Americana con un saldo de 4 triunfos y 2 derrotas.

A pesar del tropiezo, Lions, con balance de 4-2, se mantiene en la cima del Norte de la Conferencia Nacional.

Mahomes conectó 22 de 30 envíos para 257 yardas. Sumó tres pases a las diagonales, el primero con Xavier Worthy, dos más hacia Hollywood Brown, y una anotación por tierra.

Con Lions, Jared Goff completó 23 de 29 pases para 203 yardas y dos envío de 'touchdown', uno para Jameson Williams y otro con Sam LaPorta.

La primera mitad resultó equilibrada. Detroit estuvo dos veces en ventaja, 0-3 y 6-10, pero Kansas City reaccionó y se fue al descando arriba 13-10.

En el tercer cuarto el equipo del entrenador Andy Reid alargó su ventaja a 20-10 gracias a la recepción Hollywood Brown en su primera serie.

Detroit se acercó 20-17 en el último periodo con una espectacular atrapada a una mano de Sam LaPorta en las diagonales. La respuesta de Chiefs fue inmediata en un ataque que Mahomes coronó con un segundo envío de 'touchdown' a Hollywood Brown que los puso 27-17.

Todavía Harrison Butker alargó la distancia a 30-17 con un gol de campo de 33 yardas a dos minutos del final.

En uno de los palcos del Arrowhead Stadium, casa de Chiefs, estuvo la estrella del pop Taylor Swift, prometida de Travis Kelce, acompañada de Caitlin Clark, figura de la NBA.

Es el tercer partido al que Swift asiste para alentar a Kelce y sus compañeros.

La semana seis de la temporada concluirá este lunes con la visita de los Buffalo Bills, uno de los favoritos para llegar al Super Bowl por la Conferencia Americana, a los Atlanta Falcons y con el duelo entre los Washington Commanders y los Chicago Bears.