Fred Warner, capitán de los 49ers, es baja para el resto del año por fractura de tobillo

"Hay ciertos partidos en los que te despiertas sabiendo que será tu día y ayer no fue uno de esos. Sabía que iba a explotar y que todo se derrumbaría en un instante, algo completamente inevitable. Ahora no me queda más que prepararme para emprender un regreso legendario", afirmó este lunes el apoyador.

Warner, hijo de madre mexicana, se lesionó a la mitad del primer cuarto, en una jugada en la que intentaba ir tras Rachaad White, en su intento chocó con su compañero Ji'Ayir Brown y su tobillo quedó atrapado debajo de su cuerpo.

El cuerpo médico del equipo confirmó la gravedad de la lesión que deja a los gambusinos sin el alma de su defensiva.

El jugador de 28 años explicó el porqué sonreía al momento de abandonar el campo de juego en el carrito de emergencias.

"Algunos me preguntan por qué pude sonreír al entrar en el carrito; es porque, aparte del susto, tengo completa paz al saber que el plan de Dios es completamente perfecto y que estoy exactamente donde debo estar. El cariño que todos me han mostrado significa muchísimo para mí", detalló.

Fred Warner es uno de los más activos jugadores de la NFL en las campañas de herencia latina. En su casco de juego, junto a la bandera de Estados Unidos, porta una bandera mexicana.

Desde que llegó a los 49ers, reclutado en la tercera ronda del Draft 2018, se ha distinguido por su constancia. Participó en los 116 partidos que disputó el equipo hasta 2024.

El apoyador se mostró orgulloso de la fortuna de haber estado saludable durante ocho años y confiado en que volverá más fuerte para la próxima campaña.

"He tenido el privilegio de tener ocho temporadas muy saludables y ahora es el momento de inspirar a través de la remontada que estoy a punto de tener", concluyó.

Los 49ers es el equipo con más lesionados entre los 32 de la NFL. Hasta la semana seis había reportado 27 jugadores, lastimados, la mayoría de ellos titulares.

Sin embargo, se mantiene en la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional, con cuatro partidos ganados y dos perdidos.