El belga Merlier gana la primera etapa y el sueco Soderqvist nuevo líder

Merlier, que invirtió un tiempo de 2h33:07, precedió en la línea de meta al neerlandés Olav Kooij (Visma) y al danés Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), con los que protagonizó una cerrada llegada en los últimos 200 metros.

El belga logra su decimosexto triunfo del curso, con lo que iguala con el francés Paul Magnier y el mexicano Isaac del Toro, que también este miércoles ha ganado el Giro del Veneto.

En la general toma el mando Jakob Soderqvist con el mismo tiempo que el australiano Cameron Rogers, compañero del Lidl Trek, y dos segundos de ventaja sobre el británico Ethan Hayer (Soudal Quicki-Step), ganador del prólogo, y Kooij.