El ciclista español Cristian Rodríguez ficha por el Astana

Rodríguez, nacido en El Ejido (Almería, sureste de España) hace 30 años, lleva diez temporadas como profesional y este año ha ganado la Mercan Tour Classic, fue segundo en la Andorra MoraBanc Classic y fue cuarto en el Tour de Jara.

"Estoy muy contento de unirme a un equipo tan grande como el XDS Astana Team. Es un equipo legendario con una larga historia, que lleva muchos años rindiendo al más alto nivel. Agradezco al equipo que haya creído en mí como ciclista y haré todo lo posible para corresponder a esa confianza", afirmó el andaluz.

"Estoy totalmente preparado para dar el 100 % por los objetivos del equipo y apoyar a mis nuevos compañeros. Al mismo tiempo, quiero seguir creciendo como ciclista profesional y buscaré oportunidades para dar lo mejor de mí en las carreras en las que el equipo confíe en mí. Estoy muy ilusionado con la nueva temporada", apuntó.

Mientras tanto, Alexandr Vinokurov, director general de Astana, explicó que el equipo llevaba "bastante tiempo" siguiendo al corredor español, del que dijo que "tiene un rendimiento constante" y "consigue buenos resultados en carreras que se adaptan a sus características y siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros, incluso en las grandes vueltas".

