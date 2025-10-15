El CN Barcelona y el CN Terrassa arrancan su aventura europea lejos de sus piscinas

Arranca así la segunda máxima competición europea de clubes, que copia el mismo formato que la Liga de Campeones: cuatro grupos de cuatro equipos y seis jornadas con enfrentamientos de ida y vuelta (formato espejo). Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la siguiente ronda.

El Club Natació Barcelona tenía garantizada su presencia en la fase de grupos. El equipo dirigido por Andrei Iosep, bicampeón de la Eurocopa (1995 y 2004), quedó encuadrado en el Grupo B sin necesidad de disputar una fase previa, tras finalizar tercero en la liga nacional.

El decano del waterpolo español debutará a las 20:00 CET ante el Pallanuoto Trieste, que regresa a la Eurocopa, en un grupo que completan el Dinamo de Bucarest rumano, su segundo rival, y el Szolnoki húngaro, procedente de la fase previa.

Los cenebistas buscarán mejorar su participación de la temporada pasada, cuando cayeron en octavos de final ante el Vasas Plaket húngaro por un global de 25-21, apoyándose en el liderazgo ofensivo de Pol Daura, reconocido por la Real Federación Española de Natación (RFEN) como el mejor jugador de la última temporada en la Liga.

Por su parte, el CN Terrassa, cuarto en la liga, tuvo que superar una fase previa en la que logró un pleno de victorias (24-9 al Potsdam alemán, 13-8 al Pays d’Aix francés y 13-4 al Szolnoki húngaro), para meterse entre los dieciséis equipos que aspiran a suceder al Pro Recco italiano, campeón de la última edición.

El conjunto egarense, encuadrado en el Grupo A, debutará a las 19:00 CET ante el campeón de 2024, el Jug Dubrovnik, que hasta esta última temporada contaba con el internacional español Sergi Cabanas en sus filas. Además, se enfrentará al Solaris Sibenik croata, su segundo rival, y al Duisburg alemán.

El renovado proyecto vallesano, bajo la dirección de Sergi Mora y con incorporaciones de proyección como el portero español Xavi Teclas, procedente del KEIO Sabadell, y el regreso de Marc Salvador, buscará mejorar su actuación de la temporada pasada, cuando no sumó ningún punto y quedó eliminado en la ronda inicial.

En el Grupo C, el Vouliagmeni griego, clasificado desde la fase previa, se enfrentará en la primera jornada al BVSC Manna húngaro. Por su parte, el Panathinaikos, también griego, debutará frente al Buducnost Podgorica montenegrino.

En el Grupo D, el Savona italiano, que fue rival del Atlètic Barceloneta en la última edición de la 'Champions', iniciará su participación ante el Spandau 04 alemán, que llega desde la fase previa de la Liga de Campeones. Además, el Sabac Elixir serbio se medirá al Steaua de Bucarest rumano.