El francés Paul Magnier vuelve a ganar en la segunda etapa de Guangxi

Al galo le siguieron en el podio el ciclista checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) y el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), en el tercer puesto; la cuarta plaza fue para el italiano Daniel Skerl (Bahrain Victorious) y la quinta la ocupó el belga Arne Marit (Intermarché - Wanty), que marcaron el mismo tiempo.

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar) no pudo volver a entrar entre los diez mejores y se tuvo que conformar con la decimoséptima posición, tras quedar en la sexta en la pasada etapa.

Con este triunfo, el francés Paul Magnier suma su victoria número dieciséis de este año, ya supera al ciclista mexicano Isaac del Toro, y se sitúa a tan solo cuatro de Tadej Pogacar.

Tras esta etapa, la clasificación general del Tour de Guangxi cierra con Paul Magnier en cabeza, seguido del alemán Max Kanter (XDS Astana Team) en segunda posición, Pavel Bittner en tercera, el danés Peter Oxenberg (Team Lotto Kern-Haus) en cuarto lugar y el belga Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale Team) en el quinto puesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy