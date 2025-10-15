La nadadora australiana Titmus, cuatro veces campeona olímpica, se retira a los 25 años

"Es una decisión difícil, pero una con la que estoy realmente feliz", afirmó Titmus en su cuenta de Instagram al comunicar su retiro.

"Siempre he amado la natación, ha sido mi pasión desde que era una niña. Pero después de tomarme un tiempo lejos del deporte, me he dado cuenta de que hay cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí y ahora lo son un poco más que la natación. Y eso está bien".

Titmus, que acumuló ocho medallas olímpicas entre los Juegos de Tokio y París, se convirtió en la primera atleta australiana desde Dawn Fraser, en 1964, en ganar dos oros consecutivos en la misma prueba: los 400 metros libres.

"Estoy muy orgullosa de lo que he logrado, pero más aún de la persona en la que me he convertido a través de este deporte", añadió la nadadora. "La natación me ha dado tanto: disciplina, amigos, recuerdos y un propósito. Pero ahora siento que es momento de cerrar este capítulo y ver qué viene después".

A lo largo de su carrera, Titmus estableció récords mundiales en los 200 y 400 metros libres. Su marca de 1:52.23 en los 200 metros aún se mantiene vigente, ganó nueve medallas en campeonatos mundiales (cuatro de oro) y ocho en los Juegos de la Commonwealth, consolidándose como una de las grandes figuras de la natación internacional.

Titmus tomó una pausa de casi un año antes de anunciar que abandonaba el deporte tras los Juegos de París. "Pasé por algunos desafíos que, francamente, me afectaron mucho. Fue la primera vez que consideré otras cosas más allá de la natación", añadió.

"La natación me ha enseñado: no tengas miedo de cambiar tus sueños. Soy un ejemplo de fijarse grandes metas y perseguirlas, y de que todo es posible si te esfuerzas por lograrlo", concluyó.