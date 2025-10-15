Tesorero de las Águilas Cibaeñas investigado por la DEA deja el cargo

En un comunicado, el equipo dijo estar "al tanto de las informaciones difundidas en torno a asuntos personales que conciernen al señor Jorge, quien, a partir de hoy, tomará una licencia temporal de sus responsabilidades en el equipo, a raíz de los contenidos divulgados".

"En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento", añadió.

Asimismo, el club subrayó "su plena confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con total transparencia".

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este martes que colabora con la DEA en una investigación en contra del empresario Jorge-Puras, quien hasta el pasado 23 de mayo se desempeñó como asesor honorífico para el fomento y desarrollo de las zonas francas de República Dominicana.

El empresario fue desvinculado de su cargo luego de que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la agencia antidrogas, agregó la información, que añadió que, de acuerdo con las indagatorias, Jorge-Puras realizó sus operaciones de tráfico ilícito de drogas entre 2003 y 2019.

"Las indagatorias se realizaban de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami", sostuvo el comunicado, después de que algunos medios revelaran este caso en las últimas horas.