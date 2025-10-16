Broncos rinden homenaje póstumo a Thomas, quien entrará en el Anillo de la Fama del equipo

Thomas, campeón con los Broncos en el Super Bowl 50, fue hallado muerto en su casa de Roswell, Georgia, el 9 de diciembre del 2021. De manera póstuma fue diagnosticado con encefalopatía traumática crónica (ETC).

Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, la ETC es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a personas que han sufrido conmociones cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas repetidas.

Un estudio realizado en 2023 por la Facultad de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston arrojó que 345 exjugadores de la NFL, de 376 estudiados, fueron diagnosticados de manera inicial con esta enfermedad.

En dicho estudio se aclara que se desconoce la prevalencia de la ETC entre los jugadores de la NFL, ya que ésta sólo se puede diagnosticar de manera definitiva tras el fallecimiento.

Demaryius Thomas se convirtió en una leyenda de los Broncos, equipo que lo reclutó en la primera ronda del Draft 2010.

El receptor ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en yardas y recepciones por recepción.

Fue parte fundamental en el más reciente trofeo Lombardi ganado por el equipo en el Super Bowl 50 que era liderado por Peyton Manning, miembro del Salón de la Fama.

A su salida de los Broncos, el originario de Montrose, Georgia, jugó con los Houston Texans en el 2018, un año después estuvo con New England Patriots y terminó su carrera en los New York Jets.

Su fallecimiento se dio seis meses después de haber anunciado su retirada de la NFL.

En el homenaje, que ocurrirá en el medio tiempo del partido entre Broncos y Giants, Thomas estará representado por sus padres, Katina Smith y Bobby Thomas.

La incorporación de Thomas al Anillo de la Fama de los Broncos también será aprovechada para celebrar a los jugadores y entrenadores de aquel equipo campeón del 2015.