El español Daniel Arce recibirá el bronce europeo 2022 tras sanción a italiano Abdelwahed

Según anunció la Federación Española de Atletismo (RFEA) este jueves, la Federación Europea ha confirmado que los nuevos medallistas oficiales de la prueba son Topi Raitanen (FIN, oro), Osama Zoghlami (ITA, plata) y Daniel Arce (ESP, bronce) y que enviará la medalla a la sede de la RFEA para su entrega al atleta burgalés.

El italiano Ahmed Abdelwahed dio positivo por la sustancia prohibida Meldonium en los Europeos de 2022 en los que ganó la medalla de plata y, tras recibir una suspensión provisional por parte de la AIU, sus resultados en los Europeos fueron anulados y fue suspendido durante cuatro años en diciembre de 2023.

El atleta defendió que no consumió la sustancia de forma intencionada y recurrió su sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó su reclamación el pasado diciembre.

Daniel Arce, que cruzó la meta en la final europea de 3000 obstáculos en cuarta posición, con un tiempo de 8:25.00, a escasos dos segundos del podio, aseguró que ya estaba orgulloso de su trabajo antes de conocer que recibirá el bronce.

"Respeto, trabajo, lucha, determinación, confianza, sacrificio, honestidad, resiliencia y constancia son los ingredientes que me inculcaron para conseguir cualquier cosa... Ahora sí que tengo mi medalla, pero aunque no lo creáis ya estaba satisfecho, porque estaba orgulloso de todo lo que había trabajado para estar en ese estado de forma", escribió el atleta en redes sociales.