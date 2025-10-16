El irlandés Lowry se pone al frente del torneo de la India, con Campillo cuarto

Después de no cuajar una buena actuación en el Abierto de España la pasada semana, Lowry, una de las estrellas de la pasada Copa Ryder ganada por Europa a Estados Unidos, empezó con una notable actuación en el Delhi Golf Club, con una tarjeta de ocho 'birdies'.

La segunda posición la ocupa el japonés Keita Nakajima, con -7, mientras que en tercera posición está el sudafricano Casey Jarvis (-6).

Campillo está empatado a -5 con el alemán Jannik de Bruyn y el indio Rahil Gangjee.

La principal estrella del torneo que se disputa en el Delhi Golf Club es el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo y líder del circuito europeo.

En su primera participación en la competición del país asiático, donde hay en juego una bolsa de premios de 4 millones de dólares (3,4 millones de euros), McIlroy hizo 69 golpes (-3).

"Ha sido más complicado de lo que esperaba", comentó el jugador norirlandés al término de la ronda, en la que hizo seis 'birdies' y tres 'bogeys'.

Mismo resultado que McIlroy firmó el inglés Tommy Fleetwood, ganador de la FedExCup del PGA Tour y otro de los miembros del equipo europeo que se adjudicó la reciente Copa Ryder como el noruego Viktor Hovland, que finalizó en -1.

Otra de las atracciones del torneo es el británico Luke Donald, el capitán del equipo europeo de la Ryder, en su reaparición después de la competición que se jugó en el campo de Bethpage Black (Nueva York) a finales de septiembre.

Donald fue otro de los que hizo los primeros 18 hoyos en 68 golpes (-4).

Entre los españoles, también tuvieron un buen estreno Nacho Elvira (-4) y Pablo Larrazábal (-2), mientras que Rafa Cabrera Bello, Manuel Elvira y Eugenio López-Chacarra finalizaron con -1.

Fue una aciaga jornada para Ángel Ayora y, en especial, para el también malagueño Ángel Hidalgo, quienes acabaron con +2 y +5, respectivamente, por lo que tendrán que reaccionar para no quedar fuera del corte tras la segunda ronda.

En el caso de Ayora, de 21 años, está pugnando por conseguir la tarjeta del PGA Tour, el circuito estadounidense, para el próximo año, para lo que necesita quedar entre los diez mejores del DP World Tour que no la tengan ya garantizada.

El torneo de la India es el penúltimo del calendario regular del circuito europeo y precede a la fase final que se disputará en noviembre en Abu Dabi (del 6 al 9) y en Dubái (13-16), donde se coronará el campeón del DP World Tour.