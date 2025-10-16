España roza los cuartos pero cede ante Portugal en el quinto punto (2-3)

El equipo nacional afrontó el cruce sin Álvaro Robles, quien no pudo ser incluido en la alineación debido a unas molestias físicas detectadas tras su estreno en la fase de grupos y la baja obligó al cuerpo técnico a modificar la estrategia para un duelo clave.

Juan Pérez abrió la serie con una sólida victoria ante João Geraldo por 3-1 (14-12, 11-9, 9-11, 11-9), poniendo por delante al combinado español. El segundo partido enfrentó a Daniel Berzosa con Tiago Apolonia. El burgalés logró tomar ventaja tras el tercer set, pero el portugués reaccionó y acabó ganando por 2-3 (9-11, 13-11, 12-10, 9-11, 6-11).

Miguel Ángel Pantoja intentó frenar a João Monteiro en el tercer punto, pero cedió por 0-3 (10-12, 15-17, 3-11) en un duelo con parciales ajustados, que situó a Portugal con ventaja en el global (1-2).

Juan Pérez volvió a la mesa con determinación en el cuarto partido y venció a Apolonia en cinco sets (11-3, 8-11, 11-4, 10-12, 11-5), devolviendo el empate a la eliminatoria (2-2).

El último punto enfrentó a Berzosa y Geraldo. El español logró empatar el duelo en el segundo set, y llegó a dominar por 10-7 en el tercero, pero no logró cerrar esa manga.

Geraldo firmó una remontada clave, se llevó ese parcial y, posteriormente, cerró el partido por 1-3 (8-11, 11-6, 11-13, 7-11), asegurando el pase de Portugal a los cuartos de final.

España se despide del torneo entre los 16 mejores equipos del continente y con el objetivo marcado: la clasificación para el Campeonato del Mundo por Equipos que se disputará en Londres en 2026.