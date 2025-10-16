Se retira tras 14 temporadas el belga Tosh Van der Sande, gregario de Vingaard Y Van Aert

"Estos últimos años no han sido fáciles, ni física ni mentalmente, pero he hecho todo lo posible por reencontrar la alegría y la pasión que me hicieron amar este deporte. ¡Y lo conseguí! Pero ahora mi cuerpo me hace entender que es hora de parar", escribió el ciclista en la red social Instagram.

Van der Sande se estrenó como profesional en 2012 con el Lotto Belisol, ha ejercido esencialmente como gregario y cuenta en su palmarés con una victoria de etapa en el Tour de l'Ain en 2016 y otra en el en la Vuelta a Valonia en 2019, acabando segundo en la general.

El belga tomó la salida en diez grandes vueltas (una en el Tour de Francia, tres en el Giro de Italia y seis en la Vuelta a España) y acabó ocho de esas carreras.

"Sólo puedo recordar con un inmenso orgullo estos catorce años inolvidables compitiendo al más alto nivel. He corrido contra y junto a los mejores ciclistas del mundo. He cumplido mi sueño, y estoy increíblemente agradecido", añadió.

El ciclista, natural de Amberes, agradeció estos años a sus compañeros y miembros de los equipos técnicos con los que ha trabajado.

"Espero que guardéis la misma sonrisa al recordar los momentos que compartimos", concluyó.