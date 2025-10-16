Sidney acogerá la Copa del Mundo de waterpolo 2026

Será el debut de la ciudad más grande del país oceánico en este evento, y significará el regreso de un torneo de talla mundial a Oceanía desde el Campeonato Mundial de Natación de Melbourne en 2022, tal y como informó este jueves World Aquatics (la antigua Federación Internacional de Natación, FINA).

La sede principal será el Centro Acuático del Parque Olímpico de Sídney, recinto que ya acogió los Juegos Olímpicos de 2000.

La selección española masculina, dirigida por David Martín, llegará al torneo en calidad de vigente campeona, ya que el pasado mes de julio España consiguió el título mundial, su segundo en los tres últimos años, tras su reñida victoria por 16-14 sobre Grecia en la final de 2025 en Podgorica, Montenegro.

"Estoy emocionado por jugar en Sídney en la Copa del Mundo del año que viene, donde buscaremos nuestro tercer título consecutivo. Competiremos en la piscina olímpica de los Juegos de Sídney 2000, que tuvieron lugar antes de que yo naciera, así que es muy especial para mí", confesó Unai Aguirre, portero español.

En la categoría femenina, Grecia es la actual campeona tras derrotar a Hungría por 13-9 en la final de 2025 en Chengdu, China.

Seis equipos de cada sección, masculino y femenino, se clasificarán mediante los torneos de la División 1, y dos plazas se obtendrán por medio de los eventos de la División 2, todo a partir de abril próximo.