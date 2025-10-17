Polideportivo

Baloncesto: Presentaron selección femenina U17 para el sudamericano “Asunción 2025″

Este jueves fue presentada la selección paraguaya para el FIBA Sudamericano U17 de baloncesto femenino que será del 20 al 26 de los corrientes en el COP Arena.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 19:30
Las chicas con sus atuendos para la cita sudamericana.
El seleccionado femenino paraguayo basketero será anfitrión del evento que contará con la participación de nueve selecciones continentales que buscarán tres plazas para el FIBA AmeriCup U18 que se realizará el año venidero.

Los seleccionados están divididos en dos series:

Grupo A: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay;

Grupo B: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales.

Los terceros y cuartos disputarán la reclasificación del 5° al 8° puesto. El quinto del Grupo A ocupará el noveno lugar final.