Baloncesto: Presentaron selección femenina U17 para el sudamericano “Asunción 2025″

El seleccionado femenino paraguayo basketero será anfitrión del evento que contará con la participación de nueve selecciones continentales que buscarán tres plazas para el FIBA AmeriCup U18 que se realizará el año venidero.
Los seleccionados están divididos en dos series:
Grupo A: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay;
Grupo B: Paraguay, Venezuela, Chile y Colombia.
Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales.
Los terceros y cuartos disputarán la reclasificación del 5° al 8° puesto. El quinto del Grupo A ocupará el noveno lugar final.