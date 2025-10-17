Diggs, de los Cowboys, será baja por conmoción cerebral debido a un accidente casero

"Trevon Diggs llegó esta mañana con síntomas de conmoción cerebral tras sufrir un accidente en su casa. Nuestros médicos lo han revisado y han determinado que permanezca en ese protocolo unos días por lo que se perderá el partido ante Washington", anunció Brian Schottenheimer, entrenador de los Cowboys.

Diggs, de 27 años, es pieza fundamental en la defensiva secundaria de Dallas, equipo al que llegó seleccionado en la segunda ronda del Draft 2020, y desde entonces es líder en intercepciones de la franquicia, con 20.

"Es parte de este negocio. Es lamentable. Obviamente, quiero lo mejor para Trevon y espero tenerlo de vuelta pronto, pero así es la NFL, nunca puedes dar nada por sentado, sólo espera porque algo va a pasar; simplemente acéptalo y supéralo", señaló el 'coach'.

Schottenheimer aseveró que una de las cualidades de su equipo es la capacidad de adaptación ante situaciones inesperadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Siempre adaptamos la defensa para cada partido. No cambiaremos ahora, tenemos que salir y ejecutar; todo se reduce a que salgamos y juguemos bien contra una muy buena ofensiva como la que tienen los Commanders", subrayó.

Aunque el entrenador reconoció la seguridad que Diggs aporta en la profundidad defensiva, dijo que el novato Trikweze Bridges, contratado para esta campaña, ha mostrado que tiene las cualidades para tener su primera aparición como titular.

"Tenemos jugadores que nos entusiasman. Trikweze Bridges ha demostrado cosas realmente buenas y está listo. También estamos evaluando si Caelen Carson, quien había tenido molestias puede volver; ambos son chicos con talento que esperan por una oportunidad como esta", explicó.

Los Dallas Cowboys marchan en el tercer lugar de la división Este de la Conferencia Nacional con dos triunfos, tres derrotas y un empate, y están a la caza de los Commanders, su rival de este domingo en la semana siete de la temporada, que es segundo con tres victorias y tres tropiezos.