El COI afirma que "los deportistas no deben ser responsables de las decisiones políticas"

Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha emitido este viernes un comunicado en el que muestra su disconformidad con la decisión del gobierno de Indonesia de denegar al equipo israelí los visados de entrada al país para competir desde el domingo en los Mundiales de gimnasia artística de Yakarta, y afirma que "los deportistas no deben ser responsables de las decisiones políticas".