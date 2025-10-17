El COI afirma que "los deportistas no deben ser responsables de las decisiones políticas"

El COI señala que recibido "con gran preocupación" dicha decisión y remarca que "todos los deportistas, equipos y oficiales deportivos que reúnan los requisitos deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión, de conformidad con la Carta Olímpica y los principios fundamentales de no discriminación, autonomía y neutralidad política que rigen el Movimiento Olímpico".
Asimismo el COI recuerda que "es responsabilidad directa del país anfitrión, del organizador y de las organizaciones deportivas directamente implicadas garantizar que se respete plenamente este principio y que las autoridades competentes del país anfitrión proporcionen por adelantado todas las garantías necesarias".
Desde que el COI tuvo conocimiento de la situación relativa a los Mundiales de gimnasia, "se ha mantenido en contacto, a todos los niveles, con la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), el miembro del COI en el país, el Comité Olímpico Nacional y el Gobierno de Indonesia para ayudar a facilitar una solución. Lamentablemente, no se ha encontrado solución alguna".
El COI "lamenta profundamente la situación, especialmente después del notable paso hacia un acuerdo de paz en la Cumbre de la Paz celebrada en Egipto, como ha podido constatar el presidente de Indonesia".
E informa de que su Comité Ejecutivo debatirá la situación específica de Indonesia, para todas las partes implicadas, en su próxima reunión. "El deporte debe seguir siendo un espacio seguro para que los atletas puedan cumplir sus sueños, y los atletas no deben ser responsables de las decisiones políticas", añade.